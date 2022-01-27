Впродовж останніх двох тижнів у Надвірнянській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, кількість пацієнтів з COVID-19 збільшилася на 100%. Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник директора медзакладу Іван Меланюк.
Коли кількість людей з COVID-19 в області почала зростати, кардіологічне відділення Надвірнянської лікарні на 45 ліжок 10 днів тому перепрофілювали під інфекційне.
Завідувачка відділення Олена Голіней каже, зараз воно на 100% заповнене хворими. З її слів, більшість з інфікованих пацієнтів, які потрапляють на лікування у стаціонар, мають супутні хвороби.
"Захворюваність різко зростає. Ми буквально за 3-4 дні повністю заповнили відділення. Заразність цього вірусу дуже висока, але перебіг хвороби протікає легше. Менше днів тримається температура, менше людей перебувають на кисневих інгаляціях і сам період одужання зменшився — не три тижні, а від 10 до 14 днів. За останні два тижні до нас госпіталізували тільки одного вакцинованого, але перебіг хвороби у нього значно легший", — розповіла Олена Голіней.
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Станом на 13:00 у лікарні залишилися два вільні місця для прийому пацієнтів з COVID-19, каже заступник директора медзакладу Іван Меланюк.
"В принципі, ми справляємося. Завтра — п’ятниця. Очікуємо, що буде планова виписка. Для того, щоб збільшувати кількість ліжок, потрібно переформатовувати якесь інше відділення. Технічно більше розширюватися не можемо, бо ми — багатопрофільна лікарня і крім COVID-19, лікуємо інші патології", — розповів Іван Меланюк.
За останній тиждень майже на 160% зросла кількість прикарпатців, у яких підтвердили COVID-19. Про це розповів головний санітарний лікар області Руслан Савчук.
"Ми реєструємо зростання захворюваності фактично у кожному районі та у кожній територіальній громаді. Станом на 27 січня завантаженість ліжкомісць, які розгорнули у лікарнях для пацієнтів з COVID-19, становить 62,9%. Госпіталізації ідуть плавні, різкого зростання немає", — розповів Руслан Савчук.
З його слів, за минулу добу COVID-19 виявили у 42 медпрацівників Івано-Франківщини.
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