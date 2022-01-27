Сьогодні, 27 січня у Запоріжжі презентували оновлене приймально-діагностичне відділення Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги №5.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Валентин Пересипкін, який побував у медзакладі.

Приймально-діагностичне відділення двох корпусів — травматологічного та хірургічного — займає близько двох тисяч квадратних метрів площі. Ремонтні роботи тривали тут протягом дев'яти місяців.

Фото: Суспільне Запоріжжя Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги

"Паралельно ще буде закуплятись обладнання, що оптимізує роботу лікарів під час надання допомоги, котрої потребують пацієнти. Докупили столи, лампи нові, вентиляційне обладнання, рентген обладнання", — зазначив завідувач відділення екстреної медичної допомоги Вадим Мирошников.

Фото: Суспільне Запоріжжя Вадим Мирошников

Щороку в цій лікарні проводять понад одинадцять тисяч операцій.

"Введена в експлуатацію приточно-витяжна вентиляція, котра повинна бути у кожній операційній. З'явилось багато силового інструменту, медичний інструментарій, обладнання та інше", — додав завідувач цілодобового травматологічного пункту Євген Жук.

Фото: Суспільне Запоріжжя Євген Жук

На ремонт та обладнання витратили понад 30 мільйонів гривень: державного бюджету у рамках програми “Великого будівництва” — вісім мільйонів гривень, з міського — понад 21 млн грн.

Фото: Суспільне Запоріжжя Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги

Щороку стаціонарну допомогу у цьому медзакладі надають більш ніж 20 тисячам мешканцям міста та області. А цілодобовий травматологічний пункт обслуговує до 24 000 пацієнтів.

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