Кабінет міністрів доручив трьом міністерствам підготувати пропозиції щодо кандидатур, які мають увійти до складу конкурсної комісії з обрання керівника Національного антикорупційного бюро.
Як повідомив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, відповідне протокольне рішення Кабмін ухвалив 26 січня.
"Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції та Міністерству економіки подати до 1 лютого 2022 року Кабінету міністрів пропозиції щодо визначення урядом трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України", — написав він.
Раніше комісія з відбору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) на першому засіданні 21 січня обрала керівництво та затвердила регламент своєї роботи. Головою конкурсної комісії обрали суддю у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) Теда Зажечну, заступником голови комісії — суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Івана Міщенка.
Також комісія встановила термін подання заявок кандидатами — 4 лютого — 4 березня 2022 року.
Що відомо
- У квітні 2015 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив директором Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
- У грудні 2019 року КС не погодив зміни до Конституції, які передбачали надання президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.
- 29 серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Клопотання про це подав 51 народний депутат.
- Голова КС Олександр Тупицький заявляв, що не має претензій до Артема Ситника, а суд ухвалив рішення про вилучення з реєстру через незаконну процедуру його призначення, через яку Ситник є "заручником ситуації".
- У жовтні 2021 року Верховна рада підтримала у другому читанні законопроєкт про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції. Документ, зокрема змінює статус НАБУ та дозволяє Кабміну призначати та звільняти директора Бюро на основі відкритого конкурсу.
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