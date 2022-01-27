Кабінет міністрів доручив трьом міністерствам підготувати пропозиції щодо кандидатур, які мають увійти до складу конкурсної комісії з обрання керівника Національного антикорупційного бюро.

Як повідомив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, відповідне протокольне рішення Кабмін ухвалив 26 січня.

"Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції та Міністерству економіки подати до 1 лютого 2022 року Кабінету міністрів пропозиції щодо визначення урядом трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України", — написав він.

Раніше комісія з відбору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) на першому засіданні 21 січня обрала керівництво та затвердила регламент своєї роботи. Головою конкурсної комісії обрали суддю у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) Теда Зажечну, заступником голови комісії — суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Івана Міщенка.

Також комісія встановила термін подання заявок кандидатами — 4 лютого — 4 березня 2022 року.

Що відомо

У квітні 2015 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив директором Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

У грудні 2019 року КС не погодив зміни до Конституції, які передбачали надання президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.

29 серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Клопотання про це подав 51 народний депутат.

Голова КС Олександр Тупицький заявляв, що не має претензій до Артема Ситника, а суд ухвалив рішення про вилучення з реєстру через незаконну процедуру його призначення, через яку Ситник є "заручником ситуації".

У жовтні 2021 року Верховна рада підтримала у другому читанні законопроєкт про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції. Документ, зокрема змінює статус НАБУ та дозволяє Кабміну призначати та звільняти директора Бюро на основі відкритого конкурсу.

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