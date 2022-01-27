З 28 січня і до кінця місяця на Черкащині очікують мінливу погоду з відлигами, дощем, мокрим снігом та хуртовинами. Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Віталія Постриганя, до кінця січня прогнозують сильний вітер, хуртовини, різкі коливання атмосферного тиску і температури повітря, опадів та ожеледних явищ.

Він додав, найближчими днями на Черкащині очікують хмарну, з рвучким вітром та теплішу за норму погоду.

Синоптикиня обласного гідрометцентру Ірина Джулай поінформувала, що 28 січня в області прогнозують невеликий сніг, вдень із дощем.

"В області, зокрема, в Черкасах, буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, вдень із дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. На Черкащині температура вночі – від 0 до 5º морозу, вдень – від 0 до 5º тепла", – розповіла Ірина Джулай.

За словами синоптикині, протягом доби 28 січня в Черкасах нічна темпетарура становитиме від 3 до 5º морозу, а вдень прогнозують від 1 до 3º тепла.

За інформацією Віталія Постриганя, у вихідні дні утримається нестійкий характер погоди.

"29 січня на Черкащині пройде невеликий сніг. Протягом доби температура становитиме від 2° тепла до 3° морозу. 30 січня очікують помірний сніг, посилений вітер та хуртовини", – зазначив синоптик.

В останній день місяця, 31 січня, пройде невеликий мокрий сніг. Протягом доби температура становитиме від 2° тепла до 3° морозу.

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