Сталося це в мікрорайоні "Академічний". Дівчинку врятував водій таксі Гліб Васильєв, який проїзджав повз. Розповідає, побачив собаку, яка вчепилася в ногу дівчинки. Зупинився і побіг до неї.

Фото: Суспільне Вінниця

"Спочатку побачив як собака крутиться біля дітей, просто нюхала, а коли дівчина почала кричати, я вибіг із машини. Як тільки побачив, вибіг із машини, вдарив собаку і почав відтягувати від дитини", — каже Гліб Васильєв.

Фото: Суспільне Вінниця

Після цього випадку, каже, спілкувався з мамою дівчинки. Та розповіла — після нападу собаки в дитини покусана рука і рвана рана на нозі. Батьки дитини від коментарів Суспільному відмовились.

Собаку того ж дня забрала ветеринарна служба. У неї виявили сказ, — розповідає Володимир Павлущик, начальник профільного управління держпродспоживслужби області. Усі, хто контактував із твариною наразі проходять курс щеплень, — каже Павлущик.

Фото: Суспільне Вінниця

"У всіх, хто контактував, є ризик зараження", — розповідає Володимир Павлущик.

На сказ собака, ймовірно, могла захворіти після укусу лиса. До того ж неподалік ліс, - каже Павлущик. Торік у грудні жителі мікрорайону бачли як у дворі багатоповерхівки бігає лис, — пригадує Анастасія Костенчук.

"Я намагаюся гуляти в людних місцях, якщо бачу псів, в іншу сторону йду", — каже Костенчук.

За словами Володимира Павлущика, зараз у мікрорайоні проти сказу щеплюють усіх безпритульних тварин.

Що робити, якщо покусала безпритульна тварина, поради МОЗ

Негайно та ретельно промийте уражене місце великою кількістю води з милом.

Дезінфікуйте рану.

Зверніться до найближчого медзакладу.

Якщо є можливість - зверніться до ветеринарної служби з твариною, яка вас вкусила.

Зробіть профілактичне щеплення.

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