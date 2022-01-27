Сталося це в мікрорайоні "Академічний". Дівчинку врятував водій таксі Гліб Васильєв, який проїзджав повз. Розповідає, побачив собаку, яка вчепилася в ногу дівчинки. Зупинився і побіг до неї.
"Спочатку побачив як собака крутиться біля дітей, просто нюхала, а коли дівчина почала кричати, я вибіг із машини. Як тільки побачив, вибіг із машини, вдарив собаку і почав відтягувати від дитини", — каже Гліб Васильєв.
Після цього випадку, каже, спілкувався з мамою дівчинки. Та розповіла — після нападу собаки в дитини покусана рука і рвана рана на нозі. Батьки дитини від коментарів Суспільному відмовились.
Собаку того ж дня забрала ветеринарна служба. У неї виявили сказ, — розповідає Володимир Павлущик, начальник профільного управління держпродспоживслужби області. Усі, хто контактував із твариною наразі проходять курс щеплень, — каже Павлущик.
"У всіх, хто контактував, є ризик зараження", — розповідає Володимир Павлущик.
На сказ собака, ймовірно, могла захворіти після укусу лиса. До того ж неподалік ліс, - каже Павлущик. Торік у грудні жителі мікрорайону бачли як у дворі багатоповерхівки бігає лис, — пригадує Анастасія Костенчук.
"Я намагаюся гуляти в людних місцях, якщо бачу псів, в іншу сторону йду", — каже Костенчук.
За словами Володимира Павлущика, зараз у мікрорайоні проти сказу щеплюють усіх безпритульних тварин.
Що робити, якщо покусала безпритульна тварина, поради МОЗ
- Негайно та ретельно промийте уражене місце великою кількістю води з милом.
- Дезінфікуйте рану.
- Зверніться до найближчого медзакладу.
- Якщо є можливість - зверніться до ветеринарної служби з твариною, яка вас вкусила.
- Зробіть профілактичне щеплення.
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