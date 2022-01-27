У Медичному об'єднанні Луцької міської тергромади померла 41-річна лучанка, яка 27 січня випала з вікна дев'ятого поверху житлового будинку. Про це Суспільному телефоном розповів медичний директор медзакладу Володимир Шендибило.

Від отриманих травм жінка померла, не приходячи до тями.

"Пацієнтка була в агонуючому, критичному стані, без пульсу та тиску. Її з приймального відділення підняли в реанімацію. Одразу проводили всі реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося", – зазначив меддиректор лікарні.

Нещасний випадок стався орієнтовно о 13:00 на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Луцьку. Як розповіла телефоном Суспільному інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич, причини падіння жінки наразі невідомі, на момент трагедії у квартирі перебував син загиблої.

"Він був в іншій кімнаті і не чув того, що відбулося. Про нещасний випадок швидше за все повідомили перехожі. Також, зі слів сина, його мати мала ознаки психічної хвороби", – зазначила інспекторка сектору комунікації.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини трагедії. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

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