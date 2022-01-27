Більше 40 правоохоронців Дніпра здали кров для поранених нацгвардійців

Правоохоронці Дніпра з 12-ої години масово здають кров для поранених у результаті перестрілки нацгвардійців. Про це йдеться на сайті МВС України.

В Дніпропетровському обласному банку крові пояснюють: пораненим військовослужбовцям потрібно багато крові для переливання через те, що їм робитимуть багато операцій.

Нацгвардійці та поліцейські весь день здають кров для поранених. Багато хто приходить в цивільному - із вихідних та відпусток. Загалом кров вже здали більше 40 людей. Завтра очікують ще більше 50 донорів.

Начальник департаменту превентивної діяльності ГУНП, Сергій Мороз теж здав кров.

"Сталася надзвичайна подія. Наразі у лікарні перебувають нацгвардійці, які потребують нашої допомоги. Це наші побратими, тому ми робимо те, що можемо" - сказав він.

Усі бажаючі здати кров, можуть зробити це за адресою: Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 17

Що відомо

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- О 9.30 підозрюваного затримали на вулиці Крайній у місті Підгороднє, що на Дніпропетровщині.

- Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

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