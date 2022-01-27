Депутати Миколаївської міськради погодили звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради з пропозицією внести зміни до Бюджетного кодексу України. Депутати пропонують перенаправляти частину держбюджету на оновлення інфраструктури портових міст.

Про це з сесійної зали повідомляє кореспондентка Суспільного Валентина Гурова.

Відповідно до інформації у проєкті рішення, щорічно дорогами Миколаєва проїжджають майже 500 тис. вантажівок ― така кількість великовантажних автівок завдає збитків дорожньому господарству Миколаєва. За підрахунками депутатів, загальна потреба у фінансуванні на оновлення дорожньої інфраструктури Миколаєва складає 4,6 млрд. грн.

Депутати міськради пропонують спрямовувати до портових міст 50 відсотків чистого прибутку, що надходить до держбюджету від Адміністрації морських портів та державних стивідорних компаній, на оновлення інфраструктури цих міст.

Сума грошей, що виділятимуть на конкретне місто, залежатиме від питомої ваги вантажів, перероблених у цьому місті, від загального обсягу переробки вантажів у портах України загалом.

За відповідне рішення проголосували 32 депутати міськради з 35-ти зареєстрованих.

Що відомо

Загальні обсяги переробки вантажів стивідорними компаніями у Миколаєві в середньому становлять 35 мільйонів тонн на рік.

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