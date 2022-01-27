На Донеччині затримали розвідника окупантів — СБУ

У Донецькій області контррозвідка затримала найманця окупантів, який вирішив покинути лави бойовиків. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління СБУ Донеччини та Луганщини Галина Прищепа.

"На лінії розмежування затримали ворожого розвідника. У чоловіка був автомат Калашникова у розібраному стані", — повідомила Галина Прищепа.

Галина Прищепа зазначила, що за попередніми денними бойовик залишив свій підрозділ та втік з ОРДЛО через знущання ватажків і "кураторів" з РФ.

Галина Прищепа додала, що чоловік родом з Донецької області у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником угруповання, яке причетне до обстрілів позицій українських військ.

"21 січня 2022 року прийняв рішення повернутися на свою Батьківщину, в Україну, де живе моя родина, мене чекає мати та сестри, яких я не бачив с 2014 року. Росія вдерлася та захопила велику частину Донецької та Луганської областей. Повернутися вирішив через те, що не міг більше терпіти постійні знущання командирів та старших офіцерів й кураторів з РФ", — розповів розвідник окупантів.

Галина Прищепа додала, що йому повідомленно про підозру за участь у терористичній групі та посягання на територіальну цілісність України.

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