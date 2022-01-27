На Івано-Франківщині поліцейські затримали чоловіка, який знімав і розповсюджував порнографічний контент. Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної поліції.

Як йдеться у дописі, 27-річний франківець знімав порнографічні відео, а потім розповсюджував матеріали через платні сайти.

Фото: Поліція Івано-Франківської області Матеріали чоловік розповсюджував через платні сайти

26 січня поліцейські обшукали та оглянули помешкання чоловіка. Слідчі вилучили докази та розпочали кримінальне провадження. Йому повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.

Читайте також

На Прикарпатті затримали студентку, яка поширювала порнографію в інтернеті

Двох прикарпатців підозрюють у розповсюдженні порнографії

У Франківську порноактори заплатили 20 тис. грн штрафу

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини