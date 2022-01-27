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На Франківщині затримали чоловіка, який знімав та розповсюджував порнографічний контент — поліція
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На Франківщині затримали чоловіка, який знімав та розповсюджував порнографічний контент — поліція

Ольга Клим
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На Франківщині затримали чоловіка, який знімав та розповсюджував порнографічний контент — поліція Фото: Поліція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині поліцейські затримали чоловіка, який знімав і розповсюджував порнографічний контент. Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної поліції.

Як йдеться у дописі, 27-річний франківець знімав порнографічні відео, а потім розповсюджував матеріали через платні сайти.

На Франківщині затримали чоловіка, який знімав та розповсюджував порнографічний контентФото: Поліція Івано-Франківської області

Матеріали чоловік розповсюджував через платні сайти

26 січня поліцейські обшукали та оглянули помешкання чоловіка. Слідчі вилучили докази та розпочали кримінальне провадження. Йому повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.

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