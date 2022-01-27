На Івано-Франківщині поліцейські затримали чоловіка, який знімав і розповсюджував порнографічний контент. Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної поліції.
Як йдеться у дописі, 27-річний франківець знімав порнографічні відео, а потім розповсюджував матеріали через платні сайти.
26 січня поліцейські обшукали та оглянули помешкання чоловіка. Слідчі вилучили докази та розпочали кримінальне провадження. Йому повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.
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