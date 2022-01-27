У Тернополі вчетверте перенесли суд у справі вбивста тату-майстрині

Повторний розгляд апеляції Андрія Горбатюка, якого засудили за вбивство тату-майстрині Тетяни Підвашецької, втретє перенесли.

Зробили це тому, що обвинувачений захворів, розповіла кореспондентка Суспільного Любов Гадомська. За її словами, один з адвокатів сім’ї загиблої Володимир Рубінський сказав, що вважає це затягуванням справи.

На попередньому засіданні до розгляду апеляції не дійшли через те, що адвокати родини Тетяни Підвашецької не встигли ознайомитися з документами, які подав Андрій Горбатюк, тому просили перенести засідання. Наступне засідання призначили на 10 лютого.

Нагадаємо, Тетяну Підвашецьку вбили в квітні 2019 року. Підозрюваного Андрія Горбатюка Тернопільський міськрайонний суд засудив до довічного ув’язнення за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Обвинувачений подав апеляцію і йому змінили термін покарання з довічного до 15 років ув’язнення. 22 вересня цього року Касаційний кримінальний суд не погодився з цим рішенням і направив апеляцію Горбатюка на повторний розгляд. На попередньому засіданні Горбатюку продовжили утримання в Дрогобицькій виправній колонії до 28 лютого.

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