На Харківщині суд взяв під варту водія, який збив пішохода і втік з місця ДТП

Київський районний суд Харкова взяв 21-річного водія під варту на 60 діб без права внесення застави.

Аварія сталася 23 січня, повідомила Суспільному речниця поліції Харківщини Ганна Третьякова. За даними слідства, вночі 23 січня у селищі Хорошеве водій автомобіля Volkswagen Passat, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на смерть збив 25-річного чоловіка, намагався приховати сліди злочину і залишив місце аварії.

21-річний підозрюваний — односелець загиблого, повідомили у поліції регіону. Суд взяв його під варту 25 січня, уточнила Третьякова.

За ДТП у стані алкогольного сп’яніння зі смертельним наслідком водію загрожує 10 років тюрми.

Читайте також

Потрійна ДТП на Клочківській у Харкові: водії отримали забої