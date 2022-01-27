На Рівненщині після удару легковика перекинулась вантажівка. Є травмована

На Рівненщині від зіткнення із легковиком перекинулась вантажівка. Як повідомили у Нацполіції, інцидент стався 27 січня близько 11:15.

Аварія трапилась між селами Гранітне та Вири, це Сарненський район. Як розповіла пресофіцерка поліції Катерина Загурська, ДТП відбулась на заокругленій ділянці дороги.

“Попередньо слідство встановило, що 30-річна сарненчанка за кермом Daewoo Lanos не врахувала стан дороги, не вибрала безпечної швидкості і зіткнулась із зустрічною вантажівкою MAN, якою керував 28-річний житель Вінниці. Від удару вантажівка перекинулася, а легковий автомобіль врізався у дерева”, - розповіла пресофіцерка.

Фото: поліція області

За інформацією Катерини Загурської, травмовану водійку легковика ушпиталили. Водій вантажівки травм не отримав. В обох водіїв відібрали зразки крові для дослідження на можливий вміст алкоголю чи інших заборонених речовин.

Фото: поліція області

За фактом ДТП із травмованими у поліції вирішують про відкриття кримінального провадження, зазначила пресофіцерка.

Що відомо

За інформацією патрульної поліції, загалом найбільше ДТП стається у п’ятницю, пік аварійності – орієнтовно 11:00. Що ж до ДТП, де є травмовані, то таких найбільше стається у неділю і пік припадає на 17:00.

Найпоширенішими видами аварій залишається зіткнення авто чи інших транспортних засобів, на другому місці – наїзд на пішохода, третє – перекидання чи наїзд на перешкоду.

Що ж до причин аварій, то на першому місці – перевищення швидкості, далі йдуть порушення правил маневрування, недотримання дистанції та їзда напідпитку. Торік в області сталось 404 аварії з вини п’яних водіїв.

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