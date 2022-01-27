У Чернівецькому університеті робитимуть щеплення від COVID-19 бустерною дозою

У Чернівецькому національному університеті облаштують пункт вакцинації від COVID-19. Охочих студентів, викладачів та співробітників щепитимуть бустерною дозою.

Про це повідомляють на сайті університету.

Пункт облаштують у Блакитній залі. Він працюватиме 1 лютого з 10:00. Щепитися можна одним з трьох препаратів: AstraZeneka, CoronaVac або Pfizer. З собою потрібно мати паспорт.

Бустерну дозу проти коронавірусу потрібно робити за не менше як 6 місяців після останнього щеплення. Вона потрібна, щоб зберегти ефективність вакцини, яка з часом знижується.

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