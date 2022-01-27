У Чернівецькому університеті робитимуть щеплення від COVID-19 бустерною дозою

У Чернівецькому національному університеті облаштують пункт вакцинації від COVID-19. Охочих студентів, викладачів та співробітників щепитимуть бустерною дозою.
Про це повідомляють на сайті університету.
Пункт облаштують у Блакитній залі. Він працюватиме 1 лютого з 10:00. Щепитися можна одним з трьох препаратів: AstraZeneka, CoronaVac або Pfizer. З собою потрібно мати паспорт.
Бустерну дозу проти коронавірусу потрібно робити за не менше як 6 місяців після останнього щеплення. Вона потрібна, щоб зберегти ефективність вакцини, яка з часом знижується.
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Що відомо
- Студенти Чернівецького національного університету розпочнуть навчання у другому семестрі дистанційно. Це пов'язано із захворюваністю на COVID-19 в області. Дистанційне навчання запроваджують з 1 лютого.
- Загалом в області виявили 130 611 випадків інфікування коронавірусом, 117 113 людей одужали, а 3 107 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- Станом на 25 січня в області першою дозою щепили 290 543 людини, що складає 32,29% населення області. Другою дозою імунізували 277 340 людини, додатковою – 81, бустерною – 4338.