Верховний Суд України частково задовольнив касаційні скарги ТОВ "Ленд Дівелопмент" та Запорізької міськради щодо скверу Яланського. Видана 1 грудня минулого року постанова Запорізького апеляційного суду про визнання недійсними договорів оренди землі призупинена.

Про це ідеться в ухвалі, що опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Ленд Дівелопмент" та міськрада у касаційних скаргах зазначили, що апеляційний суд при винесенні рішення не врахував висновки Верховного Суду у подібних справах, а також не дослідив зібрані у справі докази.

Також заявники зазначили, що у зв'язку з тим, що договори оренди на землю визнані недійсними, у "Ленд Дівелопмент" немає підстав для орендної плати, у зв'язку з чим, міський бюджет Запоріжжя недоотримає кошти.

Суд ухвалив рішення частково задовольнити клопотання заявників:

"Зупинити дію постанови Запорізького апеляційного суду від 01 грудня 2021 року в частині задоволення позову ОСОБА_1 до закінчення касаційного провадження", — йдеться в ухвалі суду.

Як раніше повідомляло Суспільне Запоріжжя, 1 грудня 2021 року Запорізький апеляційний суд виніс рішення про скасування договорів на оренду землі скверу Яланського ТОВ "Ленд Дівелопмент", власником якого є нардеп Володимир Кальцев.

Після чого Запорізька міськрада та ТОВ "Ленд Дівелопмент" подали касаційну скаргу щодо скасування договорів оренди. Також у міськраді вирішили не поспішати зі створенням робочої групи щодо відновлення скверу Яланського до завершення розгляду справи у касації.

Що відомо

Землю скверу Яланського у довгострокову оренду взяло товариство "Ленд Дівелопмент", яким керує Володимир Кальцев. У 2018 році він оголосив, що планує звести тут торгово-розважальний центр із парком. 7 серпня того ж року у парку Яланського були спиляні майже всі дерева. Після цього у парку відбувались численні акції протесту проти будівництва. Також з 2018 року громадські активісти ведуть судові тяжби з приводу повернення парку громаді.

Зареєстрована 8 грудня 2021 року електронна петиція щодо створення на місці скверу Яланського і скверу біля Запорізького цирку парку Громади зібрала необхідні 750 голосів за 15 днів.

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