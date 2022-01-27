Неподалік українсько-румунського кордону службовці Мукачівського прикордонного загону виявили 8 пакунків сигарет. Чоловіки, які намагалися перенести вантаж до ЄС, помітивши прикордонників, втекли, — йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники помітили кількох людей з пакунками на плечах близько 4-ї ранку 27 січня.

"Чоловіки рухалися у бік кордону. Військові спробували наздогнати їх, однак, ті втекли. На місці службовці виявили 8 пакунків сигарет з білоруськими акцизними марками, у яких знаходилося майже 4 тисячі пачок", — йдеться у повідомленні відомства.

Фото: ДПСУ

Прикордонники вилучили сигарети та доправили до прикордонного підрозділу. Про подію службовці повідомили Закарпатську митницю.

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