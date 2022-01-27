На Полтавщині виявили п’ятьох неоформлених працівників

Інспектори обласного управління Держпраці виявили п’ятьох працівників, яких допустили до роботи без належного оформлення трудових відносин. Про це Суспільному розповіла речниця управління Держпраці Полтавщини Софья Істоміна.

За її словами, неоформлені робітники працювали у трьох підприємців у Зінькові та Миргороді. На двох склали протоколи та направили їх до суду за частиною третьою статті "Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція – від 8 500 до 17 000 гривень штрафу.

На третього підприємця через повторне порушення складуть постанову згідно з абзацом третім частини другої статті "Відповідальність за порушення законодавства про працю" Кодексу законів про працю. Санкція – 195 000 гривень штрафу, розповіла Софья Істоміна.

Із початку 2022-го року на Полтавщині виявили дев’ятьох неоформлених працівників.

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