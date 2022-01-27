На Рівненщині – нові правила оплати за соцпрацівників. Що змінилось

На Рівненщині за послуги соцробітників з початку лютого 2022 року непрацездатні люди платитимуть відповідно до своїх доходів. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника новоствореного департаменту соціальної політики Рівного Олена Петрик. Раніше насамперед зважали, чи є в людей з інвалідністю працездатні діти.

Історія як приклад

До Суспільного звернулася родина Хвостікових з інвалідністю по зору, яких тривожать такі новації. Їх непокоїть, що вони можуть залишитися без соцробітниці.

Фото: Суспільне Рівне Олександр Хвостіков раніше був художнім керівником обласної організації УТОСу

Олександр Хвостіков сказав: їх з дружиною просили письмово повідомити, чи вони працюють.

Раніше чоловік був художнім керівником обласної організації Українського товариства сліпих (УТОС). Потім він залишився без роботи, але торік підпрацьовував.

"В понеділок наш соцпрацівник, прекрасна людина, каже – так і так, треба написати пояснювальну, що працювали і користувалися соцпрацівником. Написали, звісно, бо я мав тимчасову роботу з 27 липня по 31 грудня 2021 року. Зараз я розрахований, роботи в мене вже немає і невідомо, чи буде. Якщо і буде, то тимчасово, бо в системі УТОС по непромисловій групі фінансування немає", – розповів Олександр Хвостіков.

Фото: Суспільне Рівне Ольга Хвостікова працювала масажисткою, тепер потребує допомоги соцпрацівниці. Свою майстерність показала кореспонденту Суспільного

Сім'я має інвалідність через зір. Пані Ольга раніше працювала масажисткою в центрі "Особлива дитина". Соцслужба надає їм допомогу понад 25 років. Але раніше в них через наявність роботи вже забирали соціальну робітницю і тепер родина боїться повторення ситуації.

"Чого я й добивалася мало через Конституційний суд, щоб нам дали цю людину назад в 2008 році, коли виникла така ситуація. Якщо по-людськи, ми все одно потребуємо чужих очей – нам треба і за квартиру заплатити, зняти показники. Вона зі мною йшла на базар, купувала овочі, продукти, всі, що мені треба, двічі на тиждень приходила. Вдома я роблю все сама, але мені треба подивитися, де яка павутина", – пояснила Ольга Хвостікова.

Що кажуть у терцентрі

Соціальну допомогу родині надає міський територіальний центр. Там протягом двох тижнів дійсно з'ясовують, хто з їхніх підопічних працює. Попередньо серед 1 895 осіб податкова повідомила про 13 ймовірних випадків.

Фото: Суспільне Рівне У терцентрі пояснили: тепер можуть обслуговувати людей з інвалідність, які мають та живуть з дітьми

Директорка міського територіального центру соціального обслуговування Лариса Степанюк пояснила це новаціями у законодавстві. Вони передбачають зміну підходів до надання послуг.

"Оскільки в положенні в нас зазначено, що ми обслуговуємо непрацездатних громадян, людей з інвалідністю і пенсіонерів, тому що департамент брав з податкової відомості, хто працюючий, а хто непрацюючий. Деякі громадяни, такі як Хвостікові, потрапили в цей список. Департамент буде розбиратися, як виконується ця робота, скільки вони отримують", – зазначила Лариса Степанюк.

І додала, що у ситуації з родиною Хвостікових, оскільки ті мають першу групу, то вони мають обслуговуватись безкоштовно, незалежно від доходів та складу сім'ї.

Також вони мають переукласти договори через реорганізацію міського управління соціального захисту в департамент. Про що соціальні робітники повідомляють підопічних.

Фото: Суспільне Рівне Ольга Хвостікова пояснила Суспільному, що у її сім'ї вже забирали соцробітницю, через наявність роботи

Соцробітниця міського терцентру соціального обслуговування Вікторія Булавська, яка доглядає за Хвостіковими, зараз перебуває на лікарняному.

"Деякою мірою перевіряють дані, які вже роками, може, не перевірялися. Для людей з інвалідністю першої групи тут навпаки плюси, бо тепер ми можемо обслуговувати тих, хто має дітей, хто живе з дітьми. Думаю, що для нас в більшості нічого не зміниться. Деякі люди, може, просто перейдуть на диференційовану оплату, але ж ми працювали як на платній, так і на безоплатній основі", – зазначила Вікторія Булавська.

Фото: Суспільне Рівне Майже 400 рівнян зможуть платити соцпрацівникам відсотки від пенсії. Ще частина – повністю оплачувати виконані роботи, – повідомили у терцентрі

Раніше за соціальну роботу платили лише непрацездатні люди з дітьми працездатного віку. Тепер все залежить від роботи і доходів, пояснили у департаменті соцполітики. Справи громадян вивчають два місяці.

Згідно зі змінами, майже 400 рівнян можуть почати платити так звану "диференційовану" оплату у вигляді відсотків від пенсії. Ще частина – повну, залежно від виконаних робіт.

"В разі, якщо не перевищує у громадянина середньомісячний сукупний дохід два прожиткових мінімуми, то будуть надаватися послуги на безоплатній основі. Якщо перевищуватиме два – диференційовано. Але якщо перевищує чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність – буде надаватися все на платній основі", – пояснила заступниця директора департаменту соцполітики Рівного Олена Петрик.

За її словами, терцентру доручили здійснити оцінку потреб людини, вивчити їх додатковий матеріальний стан та всі потреби. Це потрібно для того, аби спеціально утворена комісія могла прийняти рішення.

За новими правилами терцентри працюватимуть з першого лютого.

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