У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голокосту

Молитвою та покладанням квітів 27 січня в Миколаєві вшанували пам’ять жертв Голокосту. Біля пам’ятника на розі проспектів Центрального та Богоявленського зібрались миколаївці.

Рабин Миколаївської обласної релігійної громади Шимон Устінов прочитав поминальну молитву на згадку про жертв трагедії.

"У цій молитві ми просимо милосердя у всевишнього за душі тих людей, які віддали свої життя під час Голокосту та інших подібних подій, коли вбивали євреїв", — розповів Шимон Устінов.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Шимон Устінов

Серед присутніх миколаївець Валерій Саркісов, його батька нацистські окупанти стратили на "Базарній" площі у Миколаєві — зараз це район дитячого містечка "Казка".

"Ми жили на розі Декабристів і вулиці 1-ї Піщаної. І на очах старшої сестри… Ми жили тоді в окупації в 1942-му. Батька залишили підпільно працювати. Його в облаві спіймали...", — розказав Валерій Саркісов.

Учасники заходу поклали квіти до меморіалу жертвам Голокосту.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Пам'ятник жертвам Голокосту

На заході були присутні 40 людей. Акція тривала 20 хвилин.

Що відомо

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту проголосили резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року у пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Співавторами документу виступили близько 100 держав.

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