Запорізький історик Віктор Філас досліджує тему функціонування таборів НКВС, де утримували військовополонених із Польщі. Такий табір зокрема функціонував у 1939 році на території Запоріжжя. Його зруйновані залишки й дотепер можна знайти на території промзони міста.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Ларіонова, яка побувала серед руїн колишнього табору.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ольга Ларіонова та Віктор Філас

Після нападу СРСР на Польщу у 1939-му році Червона армія захопила тисячі польських солдатів та офіцерів і передала їх так званому "Народному комісаріату внутрішніх справ СРСР" (НКВС). Їх розміщували у спеціально створеній системі таборів.

У Запорізькому таборі НКВС для військовополонених протягом семи місяців утримували близько 1600 ув’язнених різних етнічних груп. Серед них 55% поляків, – каже доктор історичних наук Віктор Філас:

"Дуже багато цікавих моментів, пов’язаних із листуванням родин з “товаришем Сталіним”. Вони писали Сталіну, вітали з днем народження, а в кінці приписували: “Мій чоловік Ришар знаходиться у таборі в Запоріжжі, просимо звільнити його, йому треба їхати додому, тому що нікому поратися по господарству”, — розповів історик.

Фото: Суспільне Запоріжжя Заводський район Запоріжжя (промзона)

Руїни табору представники польської громади знайшли у 2015-му році — на території колишнього Десятого селища Заводського району міста. Залишки бараків були розібрані. За словами Віктора Філаса, у такому бараці могли перебувати 50-60 людей.

"У документах зустрічаються матеріали, що у цьому таборі дуже велика щільність була. Тобто норми санітарні не були витримані для утримання цих військовополонених, згідно з нормами міжнародного права", — підкреслює він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Руїни колишнього табору НКВС

Єдина споруда, що залишилася від табору, на думку історика, була господарським приміщенням. Матеріал із його стін у 2016-му році поляки використали для будівництва пам’ятника в’язням цього табору біля католицького Храму Бога Отця Милосердного.

"Це шлаковий сирець 20-х років. У Запоріжжі дуже багато бараків 20-30-х років, складених саме з цього матеріалу. Цей матеріал був найдешевший — відходи виробництва", — пояснює історик.

Фото: Суспільне Запоріжжя Руїни колишнього табору НКВС

Полонених використовували для примусових робіт на одному із металургійних комбінатів Запоріжжя. За словами історика, люди не мали кваліфікації, необхідної для роботи на металургійному комбінаті, і керівництво підприємства їх не цінувало. В'язням платили гроші, але утримували їх у жахливих умовах:

"Вони стали непотрібні підприємству. А якщо були непотрібні, їх і годували дуже погано, і доглядали за ними погано. Є така статистика, що їх за сім місяців тільки двічі в баню водили. Взимку не всім видавали взуття. Деякі військовополонені приходили на роботу з обмотаними соломою ногами".

У січні 1940 року полонені не вийшли на роботу через заборону їм святкувати Різдво. Невдовзі табір ліквідували, а людей відправили етапом до Котласа (місто у нинішній Архангельській області Росії). Там вони працювали на будівництві Північної залізниці “Котлас-Архангельськ”.

Фото: Суспільне Запоріжжя Віктор Філас

"У 1942 році ці польські військовополонені поповнили ряди армії генерала Андерса, яка була сформована в Ірані, за домовленістю Великобританії та Радянського Союзу. Вона пройшла Північну Африку, Італію і закінчила свій шлях під Монте-Касіно. Це одне з місць пам’яті Війська Польського", — розповідає дослідник.

Раніше Суспільне повідомляло, що Віктор Філас опублікував та презентував 22 січня першу збірку про функціонування табору НКВС на території Запоріжжя. Загалом історик планує видати три томи присвячені цій темі.

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