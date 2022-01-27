Розгляд апеляції, щодо чоловіка, що влаштував дрифт-шоу у Вінниці, перенесли через те, що підозрюваний захворів. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Вінницького апеляційного суду Надія Чорна.
Подав апеляцію чоловік, тому що він не погоджувався з рішенням суду. Він зазначив, що офіційно в базі Інтерполу не перебуває. Каже, півтора року тому його вже затримували за подібних обставин у Києві.
Тоді він теж перебував 40 діб в ізоляторі. За цей час з Республіки Молдови не надійшло жодного документа щодо його екстрадиції. До того ж має інвалідність першої групи, у Молдові стоїть на обліку у психіатра.
Йому присудили 40 діб в ізоляторі тимчасового тримання. Таке рішення 21 січня ухвалив Вінницький міський суд. Запобіжний захід хлопцю обрали через те, що він розшукується поліцією Республіки Молдови з метою виконання вироку суду.
На коли перенесли розгляд апеляції, поки не відомо.
Що відомо
- 18 січня Іван Гарашков на площах Ліверпуль та Європейській влаштував дрифт. Відео зафіксували камери ситуаційного центру.
- У ніч на 19 січня поліцейські затримали хлопця на вулиці Брацлавській.
- Вони встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за вчинення хуліганства у його країні.
- Також під час обшуків в автівці знайшли та вилучили зброю.