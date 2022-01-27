Розгляд апеляції, щодо чоловіка, що влаштував дрифт-шоу у Вінниці, перенесли через те, що підозрюваний захворів. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Вінницького апеляційного суду Надія Чорна.

Подав апеляцію чоловік, тому що він не погоджувався з рішенням суду. Він зазначив, що офіційно в базі Інтерполу не перебуває. Каже, півтора року тому його вже затримували за подібних обставин у Києві.

Тоді він теж перебував 40 діб в ізоляторі. За цей час з Республіки Молдови не надійшло жодного документа щодо його екстрадиції. До того ж має інвалідність першої групи, у Молдові стоїть на обліку у психіатра.

Йому присудили 40 діб в ізоляторі тимчасового тримання. Таке рішення 21 січня ухвалив Вінницький міський суд. Запобіжний захід хлопцю обрали через те, що він розшукується поліцією Республіки Молдови з метою виконання вироку суду.

На коли перенесли розгляд апеляції, поки не відомо.

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