В аварії у Тернополі загинула жінка

57-річна жінка загинула в аварії на вулиці Микулинецькій у Тернополі. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Як йдеться в повідомленні, аварія трапилася близько 7:30 ранку. За словами очевидиці Оксани Куц, жінка на зупинці чекала на маршрутку та вийшла на проїжджу частину, щоб подивитися, чи їде автобус. Автомобіль, який проїжджав повз неї, занесло, він зачепив жінку і вона впала під інший автомобіль. Жінка померла до приїзду лікарів.

У водіїв відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР за статтею 286, частиною 2 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху що вони спричинили смерть потерпілого. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Кореспонденти Суспільного намагаються зв'язатися з водіями.

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