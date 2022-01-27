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На дорогах Тернопільщини працювали 100 снігоочисних машин
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На дорогах Тернопільщини працювали 100 снігоочисних машин

Богдан Боденчук
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На дорогах Тернопільщини працювали 100 снігоочисних машин Служба автомобільних доріг Тернопільщини

На Тернопільщині працювали 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Лебедюк.

За її словами, працювали 28 екіпажів, 130 осіб. Станом на 8 ранку на дороги області висипали 1 442 тонни протиожеледної суміші піску та солі.

Речниця розповіла, негоду можна перечекати на спеціальних майданчиках. Передусім це стосується водіїв вантажівок. У Тернопільській області їх є 38 (2 з яких – для легкових авто). Відшукати майданчики можна на мапі.

За прогнозами синоптиків обласного гідрометеорологічного центру, сьогодні на Тернопільщині мокрий сніг. Температура повітря впродовж дня від 0 до 2 градусів тепла. Вітер західний 7-12 метрів за секунду.

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