У Києві 32-річна уродженка Кропивницького намагалася вистрибнути з 12 поверху з трирічним сином. Про це Суспільному розповів тимчасово виконувач обов'язків начальника Дарницького управління поліції Олександр Савчук.

26 січня мати жінки звернулась до поліції та розповіла, що донька зачинилася з онуком у квартирі й хоче скоїти самогубство разом з дитиною.

Поліцейські та рятувальники виїхали на виклик. Олександр Савчук розповів, що годину розмовляв з жінкою телефоном. "Я говорив, щоб рятувальники встигли спуститись з квартири поверхом вище. Постійно відволікав жінку різними питаннями та цікавився, де її син. Просив не робити летальних кроків, пропонував допомогу".

Потому рятувальники зламали двері й разом з поліцейськими ввійшли в квартиру. "Ми знайшли жінку на балконі та миттєво затягли її всередину. Хлопчика заспокоїли, він був наляканий. Нині життю Максимка нічого не загрожує, його оглянули медпрацівники та передали бабусі".

Фото: пресслужба національної поліції Києва Поліцейські тримають трирічного Максима

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 15 Кримінального кодексу України "Замах на злочин" та частиною 2 пункту 2 статті 115 "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до 15 років або довічним позбавленням волі.

Правоохоронці за процесуального керівництва окружної прокуратури готують затриманій повідомлення про підозру.

"У рамках досудового розслідування затриманій буде призначено ряд медичних експертиз, аби визначити стан осудності у момент скоєння злочину", – сказав Олександр Савчук.

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