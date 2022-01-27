Вакцинація від COVID-19: 2387 щеплень зробили за добу на Хмельниччині

За минулу добу в Хмельницькій області медики зробили 2387 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначається, що 986 людей зробили перше щеплення, 941 – два щеплення. Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 893250 щеплень від COVID-19.

Всього дві дози вакцини отримали 429818 жителів області, також 221 людина отримала додаткову дозу вакцини та 4358 жителів вже щеплені бустерною дозою.

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