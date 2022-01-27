Управління культури Житомирської міської ради започатковує серію навчальних курсів для підлітків, що стартують першого лютого. Безоплатні заняття призначені для підлітків віком 12–16 років. Про це Суспільному розповіла начальниця управління культури міської ради Ілона Колодій.

За її словами, юним житомирянам розкажуть про розмовний та столовий етикет, а також як правильно користуватися такими платформами, як Instagram, TikTok, YouTube та Facebook.

"Навчальні заняття будуть корисні усім підліткам, котрі прагнуть всебічно розвиватися та бути освіченими у сучасному суспільстві", – зазначає начальниця управління культури Житомирської міської ради Ілона Колодій.

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Група формується в кількості – 15–20 учасників.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном: 097 972 12 44.

Фото: Житомирська міська рада

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