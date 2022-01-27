26 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 1085 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.
Про це повідомили на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.
У Чернівецькому районі виявили 894 випадки інфікування, з них 427 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 98, у Дністровському – 93.
Суспільне Буковина
У лікарнях області станом на 26 січня перебуває 901 людина. У 785 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 116 – мають підозру на інфікування. За останню добу у 128 буковинців підтвердили одужання від коронавірусу.
За минулу добу до лікарень шпиталізували 128 людей. Семеро осіб з коронавірусом померли.
Суспільне Буковина
Що відомо
- Загалом в області виявили 130 611 випадків інфікування коронавірусом, 117 113 людей одужали, а 3 107 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- Станом на 25 січня в області першою дозою щепили 290 543 людини, що складає 32,29% населення області. Другою дозою імунізували 277 340 людини, додатковою – 81, бустерною – 4338.