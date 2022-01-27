26 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 1085 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 894 випадки інфікування, з них 427 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 98, у Дністровському – 93.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 26 січня перебуває 901 людина. У 785 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 116 – мають підозру на інфікування. За останню добу у 128 буковинців підтвердили одужання від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 128 людей. Семеро осіб з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

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