У селі біля Рівного затримали пару з Одеської області, яка, за версією слідства, обкрадала чужі будинки. У їхніх сумках виявили викрадені цінні речі, гроші та знаряддя злочинів, – повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання та обирають запобіжний захід.

У середу, 26 січня, у селі Вересневе Рівненського району затримали 33-річного жителя Одещини та 47-річну одеситку. За версією слідства, між 09:00 та 12:00 вони проникли до помешкання 58-річного місцевого жителя та поцупили у нього дві тисячі гривень, 400 доларів США та ювелірні вироби вагою близько 300 грамів, – повідомила спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун.

Фото: Нацполіція області Речі, які викрали з будинку жителя села Вересневе, знайшли у сумках затриманих

"Чоловік повідомив про злочин поліцію. На місці встановили, що невідомі проникли до будинку, віджавши металопластикове вікно. Ймовірних грабіжників затримали по гарячих слідах на зупинці громадського транспорту, вони планували вирушити до Рівного", – зазначила Світлана Карачун.

Вона уточнила, що у сумках пари виявили майно заявника та речі інших людей, знаряддя, яке використовували для вчинення злочину та інші речові докази. Чоловіка та жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Фото: Нацполіція області При затриманих знаходились знаряддя для проникнення у помешкання

За інформацією Світлани Карачун, наразі вирішують питання про оголошення групі підозри у крадіжці, поєднаної з проникненням до житла, та обрання їм запобіжного заходу. Поліція перевіряє причетність жителів Одещини до інших майнових злочинів на території Рівненщини та України.

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