На Ладижинській ТЕС на Вінниччині від ураження струмом загинули двоє людей

Як порушення правил безпеки — поліція області розслідує загибель двох зварювальників на Ладижинській ТЕС. Про це Суспільному розповів речник відомства Вадим Кобзар.

Від ураження струмом загинули — 54-річний житель Донеччини та 31-річний мешканець Дніпропетровської області. Вони — працівники підрядної організації "Сіті Енерджи". На Ладижинській ТЕС проводили зварювальні роботи.

На місце викликали швидку, але врятувати чоловіків не вдалося.

На підприємстві створено спеціальну комісію з розслідування цього нещасного випадку. Про це йдеться на фейсбук-сторінці підприємства.

Причини і обставини загибелі робітників встановлюють і фахівці обласного управління держпраці. Наразі вони очікують офіційного повідомлення від Ладижинської ТЕС, після чого буде створена комісія з розслідування нещасного випадку. Про це розповіла головна спеціалістка взаємодії зі ЗМІ Юлія Белінська.

Поліцією відкрито кримінальне провадженння "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей". За таке правопорушення загрожує до 8 років позбавлення .

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