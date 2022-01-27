Сумський міськвиконком оголосив транспортний конкурс серед перевізників

Виконком Сумської міськради оголосив конкурс для визначення приватних перевізників, які надаватимуть послуги в Сумській територіальній громаді. Про це повідомили 26 січня на сайті Сумської міської ради.
Прийом документів на конкурс прийматимуть до 10 лютого. Засідання конкурсної комісії заплановане на 3 березня.
Конкурс відбуваться згідно з умовами, прийнятими 21 січня. Серед нових умов: наявність системи кондиціювання в автобусах, обов'язкове прибирання та дезінфекція. Пасажиромісткість автобусів має бути від 23 до 40 людей залежно від маршруту.
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Загалом на нього винесли 34 транспортні маршрути. У переліку об’єктів, що виносяться на конкурс додали приміські маршрути – Вільшанка – Велика Чернеччина- Суми та Суми-Стецьківка. А замість автобусу №60, який їздив за маршрутом Верхнє Піщане – Інтернаціоналістів, планують пустити інший, який курсуватиме від села до центру Сум
Що відомо
- У жовтні 2021 року в Сумах тестували нову модель маршрутки, загальною місткістю 34 пасажири.
- 8 жовтня виконком проголосував за підвищення вартості проїзду в маршрутках до 10 грн.
- За договором, маршрутки в Сумах мають їздити з 6:00 до 22:00, але жителі міста скаржилися, що після 19.00 транспорту немає, а GPS не показує наявність автомобілів на маршрутах.
- У Сумах запрацював сайт, де можна подати скаргу на погану роботу громадського транспорту. Його розробили фахівці "Сумської платформи реформ". За допомогою сайту скарга на несправність, недотримання графіку руху чи інші проблеми за кілька хвилин надійде до Сумської міської ради.