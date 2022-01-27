Сумський міськвиконком оголосив транспортний конкурс серед перевізників

Виконком Сумської міськради оголосив конкурс для визначення приватних перевізників, які надаватимуть послуги в Сумській територіальній громаді. Про це повідомили 26 січня на сайті Сумської міської ради.

Прийом документів на конкурс прийматимуть до 10 лютого. Засідання конкурсної комісії заплановане на 3 березня.

Конкурс відбуваться згідно з умовами, прийнятими 21 січня. Серед нових умов: наявність системи кондиціювання в автобусах, обов'язкове прибирання та дезінфекція. Пасажиромісткість автобусів має бути від 23 до 40 людей залежно від маршруту.

Загалом на нього винесли 34 транспортні маршрути. У переліку об’єктів, що виносяться на конкурс додали приміські маршрути – Вільшанка – Велика Чернеччина- Суми та Суми-Стецьківка. А замість автобусу №60, який їздив за маршрутом Верхнє Піщане – Інтернаціоналістів, планують пустити інший, який курсуватиме від села до центру Сум

Що відомо