В Україні розпочнеться кампанія вакцинації від поліомієліту. Перший етап триватиме з 1 по 22 лютого, під час якого щепитимуть дітей віком до шести років, які пропустили обов'язкове щеплення. Про це 27 січня під час брифінгу розповіла голова облдержадміністрації Марія Чорна.

За її словами, у Кіровоградській області таке щеплення мають зробити 1720 дітей. Другий етап розпочнеться з кінця лютого, коли в Україну завезуть оральну вакцину.

"Її треба буде отримати всім дітям до шести років, навіть якщо вони повністю щепилися обов'язковими дозами, їх у нас 39189. Поліомієліт – це захворювання, яке може загрожувати невакцинованим або не повністю вакцинованим дітям паралічем і навіть смертю. Ліків від цього захворювання не існує. Єдиний спосіб захисту — це щеплення".

Марія Чорна сказала, що у Кіровоградській області випадки поліомієліту востаннє реєстрували у 1960 роках.

Що відомо

На початку вересня у Рівненській області у півторарічної дівчинки діагностували поліомієліт. Дівчина – наймолодша – десята дитина в сім'ї, окрім неї, вірус виявили ще у шістьох її братів та сестер. Вони є носіями, але важких ускладнень не мали. Усі вони не були вакциновані.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — розказала епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

24 січня цього року у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків.

Поліомієліт – високоінфекційне захворювання, яке є найбільш небезпечним для дітей, молодших п'яти років. Близько 70 відсотків людей, що інфікуються поліовірусом, не мають видимих симптомів, але продовжують заражати інших. Чверть людей із поліовірусною інфекцією скаржаться на ознаки легкої застуди, включаючи відчуття втоми, головний біль і біль у горлі, лихоманку, нудоту, а також біль у животі.

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