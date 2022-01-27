27 січня на спецлінію "102" надійшло чергове повідомлення про замінування. Поліція розпочала перевірку навчальних закладів у Запоріжжі та Бердянську. Окрім того, перевіряють торговельні центри.

Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції в області Катерина Третинко.

"Всі навчальні заклади та торговельні центри. Така ж ситуація й у Бердянську. Як і попередні дні, рішення щодо евакуації учнів та персоналу вирішується в індивідуальному порядку", — повідомила Катерина Третинко.

Як раніше повідомляло Суспільне Запоріжжя, повідомлення про мінування надходили у попередні три дні. Через таку ситуацію у Запоріжжі та області військовослужбовці частини 3033 Нацгвардії почали патрулювати території поблизу навчальних закладів.

У Департаменті освіти Запорізької міської ради ситуацію від учора не коментують, посилаючись на зайнятість. Тим часом під час сесії 26 січня в.о. міського голови Анатолій Куртєв сказав, що ситуація контрольована, закликав зберігати спокій та не піддаватися паніці.

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