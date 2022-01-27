На 100 км траси "Кіпті-Глухів-Бачівськ" біля села Шаповалівка Ніжинського району ввечері 26 січня сталася ДТП: зіткнулися вантажний автомобіль "DAF XF 105 460" та легковик "Skoda oktavia a5", водій якого виїхав на смугу зустрічного руху. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

В результаті зіткнення, 20-річний пасажир загинув "Skoda", його з понівеченої автівки вивільняли рятувальники. 25-річний водій отримав травми, його шпиталізували до Бахмацької міської лікарні.

50-річний водій вантажного автомобіля від медичної допомоги відмовився.

ФОТО: Поліція Чернігівської області На Чернігівщині зіткнулись фура та легковик: є загиблий та травмований

Поліція встановлює обставини автопригоди в рамках провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Покарання згідно з нею — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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