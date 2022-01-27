Їхав без паска безпеки. В аварії у Луцьку загинув 27-річний водій

Вночі у Луцьку трапилася смертельна аварія. 27-річний водій їхав не пристебнутий за кермом, не впорався з керуванням та загинув, — розповіла Суспільному старша інспекторка Нацполіції Волині Марини Балдич.

Аварія трапилася на вулиці Гнідавській близько першої години ночі 27 січня.

За кермом автомобіля ВАЗ був 27-річний лучанин.

Фото: Нацполіція Волині

"Водій, не врахував слизьке дорожнє покриття, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з електроопорою", — каже Марина Балдич. З її слів, чоловік був тверезий.

На місці події працювали медики. "У чоловіка внаслідок аварії була відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа. Його "швидкою" доправили до міської клінічної лікарні, де він помер", — розповів завідувач диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік.

Фото: Нацполіція Волині

За фактом дорожньо-транспортної пригоди у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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