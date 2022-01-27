COVID-19 на Вінниччині: 1512 підтверджених випадків, 10 смертей

На Вінниччині за добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1 512 випадках. Це на 215 більше, аніж напередодні. Одужали 214 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували десять. Такі дані МОЗ України станом на ранок 27 січня.

Від початку пандемії COVID-19 підтвердили у 125 636 мешканців області. З них одужали 110 614 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 326 вінничан.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 960 вінничан (всього 591 073 людей). Другою дозою імунізувалися 1189 мешканців області (всього 556 009). Бустерною дозою вакцинувалися 1045 людини (всього 11 727), а додатковою всього 175 вінничан.

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 4 847 дітей та 797 медпрацівників.

Що відомо

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

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