У Херсоні затримали чоловіка з патронами

У Херсоні на вулиці Комкова інспектори роти тактико-оперативного реагування затримали чоловіка з пакетом патронів.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook поліції Херсонської області.

У повідомленні сказано, що виклик про підозрілого чоловіка, який оглядає територію, можливо шукаючи закладки, надійшов близько 14 години 26 січня.

Під час перевірки у нього знайшли поліетиленовий пакет з патронами. 27-річний чоловік розказав, що знайшов його у сміттєвому баку в сусідньому подвір’ї.

Наразі чоловіка затримали. Слідчі дії тривають.

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