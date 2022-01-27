У Мукачеві вшанували пам'ять жертв Голокосту

На старому єврейському кладовищі у Мукачеві 27 січня вшанували пам'ять жертв Голокосту. Захід відвідали 20 людей, — повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Люди, які відвідали вшанування, поставили свічки біля пам'ятника євреям, які були вбиті під час Другої світової війни. Згодом, зачитали поминальну молитву.

Фото: Суспільне Закарпаття

За словами керівника єврейської громади Мукачева Лейбовича Абрагаама Беньяміновича, вшанування у цей день тут відбуваєтся щороку.

Фото: Суспільне Закарпаття

Фото: Суспільне Закарпаття

Фото: Суспільне Закарпаття

Фото: Суспільне Закарпаття

Що відомо:

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту — пам'ятна дата, запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Відзначають цей день щорічно — 27 січня. Цього дня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав Радянської Армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі;

За час існування концтабору Аушвіц-Біркенау в ньому загинуло, за різними оцінками, від 1,5 до 2,2 млн людей. За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни, разом з 4,5 млн дорослих, стали 1,5 млн дітей.

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