У селі Нижня Апша Тячівського району сталася ДТП, у якій загинула 25-річна жінка. Про це Суспільному телефоном повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Закарпатській області Ганна Дан. Водія госпіталізували до реанімації Тячівської районної лікарні.

За словами речниці, ДТП сталася вночі 27 січня.

"Поліцейські встановили, що 25-річний мешканець села Середнє Водяне, під час керування автомобілем "Оpel Vivaro", не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги, де зіткнувся з бетонним містком та електричною опорою", — повідомила Ганна Дан.

Внаслідок зіткнення дружина водія, яка перебувала на пасажирському сидінні, померла в лікарні. Водій перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. За словами речниці, водій керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Автомобіль, який отримав пошкодження внаслідок удару, вилучили поліцейські та помістили на штрафмайданчик.

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