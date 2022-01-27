За минулу добу, 26 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 1270 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

Через ускладнення коронавірусу за добу в області померли 13 людей. Ще 118 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 251411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 234573 жителів області. Померли 9119 людей.

Що відомо

- За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 4 847 дітей та 797 медпрацівників.

- Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, за добу госпіталізовано – 3 016 осіб, 5 237 — одужали, 154 — померли.

- До цього найбільшим добовим показником захворюваності було 28477 — 4 листопада 2021 року.

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