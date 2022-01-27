903 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

26 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 903 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 32 393 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 26 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 72 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2034 (+22);

Гадяцький – 1703 (+1);

Горішні Плавні – 7260 (+74);

Гребінківський – 1650 (+15);

Зіньківський – 2923 (+5);

Карлівський – 3203 (+8);

Кобеляцький – 2810 (+17);

Козельщинський – 1829 (+8);

Котелевський – 2112 (+2);

Кременчук – 18808 (+60);

Кременчуцький – 2660 (+5);

Лохвицький – 3765 (+31);

Лубенський – 1819 (+13);

Лубни – 5993 (+65);

Машівський – 1496 (+18);

Миргород – 4843 (+18);

Миргородський – 2070 (+4);

Новосанжарський – 2288 (+15);

Оржицький – 1407 (+2);

Пирятинський – 2610 (+46);

Полтава – 50391 (+296);

Полтавський – 7732 (+119);

Решетилівський – 1976 (+7);

Семенівський – 1544 (+17);

Хорольський – 2574 (+12);

Чорнухинський – 644 (+4);

Чутівський – 1677 (+10);

Шишацький – 2130 (+10).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 149 694 людей. Одужали за увесь час 138 656 людини, а летальних випадків — 3 942 (вісім нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 7 096 жителів регіону.