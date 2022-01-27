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903 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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903 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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903 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pixabay.com

26 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 903 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 32 393 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 26 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 72 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2034 (+22);
  • Гадяцький – 1703 (+1);
  • Горішні Плавні – 7260 (+74);
  • Гребінківський – 1650 (+15);
  • Зіньківський – 2923 (+5);
  • Карлівський – 3203 (+8);
  • Кобеляцький – 2810 (+17);
  • Козельщинський – 1829 (+8);
  • Котелевський – 2112 (+2);
  • Кременчук – 18808 (+60);
  • Кременчуцький – 2660 (+5);
  • Лохвицький – 3765 (+31);
  • Лубенський – 1819 (+13);
  • Лубни – 5993 (+65);
  • Машівський – 1496 (+18);
  • Миргород – 4843 (+18);
  • Миргородський – 2070 (+4);
  • Новосанжарський – 2288 (+15);
  • Оржицький – 1407 (+2);
  • Пирятинський – 2610 (+46);
  • Полтава – 50391 (+296);
  • Полтавський – 7732 (+119);
  • Решетилівський – 1976 (+7);
  • Семенівський – 1544 (+17);
  • Хорольський – 2574 (+12);
  • Чорнухинський – 644 (+4);
  • Чутівський – 1677 (+10);
  • Шишацький – 2130 (+10).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 149 694 людей. Одужали за увесь час 138 656 людини, а летальних випадків — 3 942 (вісім нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 7 096 жителів регіону.

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