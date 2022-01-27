903 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

26 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 903 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 32 393 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 26 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 72 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2034 (+22);
- Гадяцький – 1703 (+1);
- Горішні Плавні – 7260 (+74);
- Гребінківський – 1650 (+15);
- Зіньківський – 2923 (+5);
- Карлівський – 3203 (+8);
- Кобеляцький – 2810 (+17);
- Козельщинський – 1829 (+8);
- Котелевський – 2112 (+2);
- Кременчук – 18808 (+60);
- Кременчуцький – 2660 (+5);
- Лохвицький – 3765 (+31);
- Лубенський – 1819 (+13);
- Лубни – 5993 (+65);
- Машівський – 1496 (+18);
- Миргород – 4843 (+18);
- Миргородський – 2070 (+4);
- Новосанжарський – 2288 (+15);
- Оржицький – 1407 (+2);
- Пирятинський – 2610 (+46);
- Полтава – 50391 (+296);
- Полтавський – 7732 (+119);
- Решетилівський – 1976 (+7);
- Семенівський – 1544 (+17);
- Хорольський – 2574 (+12);
- Чорнухинський – 644 (+4);
- Чутівський – 1677 (+10);
- Шишацький – 2130 (+10).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 149 694 людей. Одужали за увесь час 138 656 людини, а летальних випадків — 3 942 (вісім нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 7 096 жителів регіону.