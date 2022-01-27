Протягом минулої доби 26 січня на території Миколаївської області зафіксували 616 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 176 випадків більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померла одна людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 351, у Первомайську — 71, в Южноукраїнську — 10, у Вознесенську — 13, в Очакові — 57. На території інших громад Миколаївщини виявили 114 нових випадків захворювання. Захворіла 121 дитина до 18-ти років.

За весь період пандемії в області зафіксували 120 053 випадки коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 143 людини. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 113 287 людей.

Протягом доби 26 січня зареєстрували один летальний випадок, викликаний перебігом COVID-19.

"У Миколаєві померла одна людина. За віком померлий належить до групи — 60-69 років", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 27 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 480 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 73 хворих, із них – п'ять вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 28,24 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1939 нових випадків коронавірусної хвороби та вісім смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 670 нових випадків за добу та три смерті від наслідків COVID-19.

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