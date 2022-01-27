На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 168 дорослих та 18 дітей

У Кіровоградській області за добу підтвердили 186 випадків COVID-19, 18 з яких у дітей, 47 людей одужали, від ускладнень померли четверо жителів. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.
За добу зробили 1294 ПЛР-тестувань, ІФА – 45, досліджень на антиген – 386.
Випадки зареєстрували:
- 5 у Голованівському районі;
- 95 у Кропивницькому районі;
- 23 в Новоукраїнському районі;
- 63 в Олександрійському районі;
Одужали від COVID-19:
- 8 жителів Голованівського району;
- 21 житель Кропивницького району;
- 3 жителів Новоукраїнського району;
- 15 жителів Олександрійського району;
Хто помер:
- 52-річна жінка з Кропивницької громади;
- 58-річна жінка з Кетрисанівської громади;
- 68 та 73-річний чоловіки зі Світловодської громади;
Що відомо
У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 35113 випадків COVID-19, одужали 31429 людей, від ускладнень померли 1640 жителів регіону.
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