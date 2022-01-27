На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 168 дорослих та 18 дітей

У Кіровоградській області за добу підтвердили 186 випадків COVID-19, 18 з яких у дітей, 47 людей одужали, від ускладнень померли четверо жителів. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

За добу зробили 1294 ПЛР-тестувань, ІФА – 45, досліджень на антиген – 386.

Випадки зареєстрували:

5 у Голованівському районі;

95 у Кропивницькому районі;

23 в Новоукраїнському районі;

63 в Олександрійському районі;

Одужали від COVID-19:

8 жителів Голованівського району;

21 житель Кропивницького району;

3 жителів Новоукраїнського району;

15 жителів Олександрійського району;

Хто помер:

52-річна жінка з Кропивницької громади;

58-річна жінка з Кетрисанівської громади;

68 та 73-річний чоловіки зі Світловодської громади;

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 35113 випадків COVID-19, одужали 31429 людей, від ускладнень померли 1640 жителів регіону.

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