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На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 168 дорослих та 18 дітей
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На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 168 дорослих та 18 дітей

Наталія Сарафанова
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На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 168 дорослих та 18 дітей Суспільне Кропивницький

У Кіровоградській області за добу підтвердили 186 випадків COVID-19, 18 з яких у дітей, 47 людей одужали, від ускладнень померли четверо жителів. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

За добу зробили 1294 ПЛР-тестувань, ІФА – 45, досліджень на антиген – 386.

Випадки зареєстрували:

  • 5 у Голованівському районі;
  • 95 у Кропивницькому районі;
  • 23 в Новоукраїнському районі;
  • 63 в Олександрійському районі;

Одужали від COVID-19:

  • 8 жителів Голованівського району;
  • 21 житель Кропивницького району;
  • 3 жителів Новоукраїнського району;
  • 15 жителів Олександрійського району;

Хто помер:

  • 52-річна жінка з Кропивницької громади;
  • 58-річна жінка з Кетрисанівської громади;
  • 68 та 73-річний чоловіки зі Світловодської громади;

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 35113 випадків COVID-19, одужали 31429 людей, від ускладнень померли 1640 жителів регіону.

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