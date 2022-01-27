За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 2 088 осіб

2 088 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 725 людей, другою дозою – 877, бустерною – 486. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 720 634 осіб.

82 360 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу. Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом проведено30 085 734 щеплення.

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