Протягом 26 січня на Донеччині вакцинували першою дозою 1486 людей, другу дозу отримали – 1169. На Луганщині першою дозою вакцинували 636, другою – 551. Про це повідомляє сайт вакцинації від COVID-19.
Загалом в Донецькій області 2 дози щеплення мають 596 599 людей, першою дозою вакциновані 641 718 людей. У Луганській області 2 дози щеплення мають 261 391 людина, першою дозою вакциновані 271 247.
У Донецькій області за добу коронавірус виявили у ще 1 348 хворих. У Луганській області за добу COVID-19 підтвердили ще у 513 хворих.
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Станом на 27 січня від початку пандемії в Донецькій області COVID-19 підтверджено 177 061 хворого, з них 165 268 одужали, 5286 померло з них за добу – 10. У Луганській області коронавірус підтверджено 63 384 хворих, з них 57 871 одужала, 2262 померло.
Протягом останньої доби в Україні коронавірус підтвердили у 32 393 хворих(з них дітей – 4 847, медпрацівників – 797).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Що відомо
- Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації
- У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія COVID-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року
- МОЗ розповіло про те, якими можуть побічні ефекти вакцинації проти COVID-19 і в яких випадках слід звертатися за допомогою лікаря.
- З питаннями щодо охорони здоров'я можна звертатись за телефонами:
- "гаряча лінія" Міністерства охорони здоров'я - 0 800 505 201
- "гаряча лінія" Донецької облдержадміністрації - 0 800 408 91
- "гаряча лінія" Луганської облдержадміністрації - 0800 505 107
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