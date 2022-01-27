На Івано-Франківщині медики виявили 2 862 нові випадки COVID-19 та 13 летальних

Впродовж 26 січня на Прикарпатті медики зафіксували 2 862 нові випадки COVID-19, що на 890 більше, ніж попереднього дня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Недугу виявили у 1 421 жителя Івано-Франківського, 539 — Калуського, 211 — Косівського, 516 — Коломийського, 548 — Надвірнянського та 15 — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 153 688 прикарпатців.
Читайте також: Наймолодшому пацієнту — один день. Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні
На Івано-Франківщині впродовж 26 січня медики зафіксували 13 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 228 людей.
Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 387 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 124 994 жителі області.
За добу 26 січня в Україні медики зафіксували 32 393 нові випадки коронавірусу.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.
З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.
На Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.
Читайте також
- В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі 64 пацієнтки хворіють на COVID-19
- 33 за добу. На Івано-Франківщині почастішали випадки госпіталізації дітей з COVID-19
- "Госпіталізують у критичному стані". Франківські медики — про ситуацію з COVID-19 у лікарнях
- Медики підтвердили штам коронавірусу "Омікрон" у 13 жителів Івано-Франківщини
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!