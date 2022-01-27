На Івано-Франківщині медики виявили 2 862 нові випадки COVID-19 та 13 летальних

Впродовж 26 січня на Прикарпатті медики зафіксували 2 862 нові випадки COVID-19, що на 890 більше, ніж попереднього дня. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 1 421 жителя Івано-Франківського, 539 — Калуського, 211 — Косівського, 516 — Коломийського, 548 — Надвірнянського та 15 — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 153 688 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 26 січня медики зафіксували 13 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 228 людей.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 387 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 124 994 жителі області.

За добу 26 січня в Україні медики зафіксували 32 393 нові випадки коронавірусу.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.

З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.

На Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.

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