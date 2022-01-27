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На Прикарпатті від переохолодження загинула 47-річна жінка
СМЕРТЬРегіони

На Прикарпатті від переохолодження загинула 47-річна жінка

Ірина Каразуб
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На Прикарпатті від переохолодження загинула 47-річна жінка Фото: Pixabay

На Івано-Франківщині у відділення Коломийської центральної районної лікарні госпіталізували 47-річну жінку з переохолодженням. Вона була без свідомості, повідомляють Суспільному в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Жінка — жителька села Нижній Вербіж Коломийського району.

"Пацієнтку привезли в Коломийську центральну районну лікарню 26 січня о 9:00 без свідомості та у важкому стані", — інформують в управлінні.

Приблизно о 10:00 жінка померла. Попередня причина смерті — загальне переохолодження організму.

В Івано-Франківській області розгорнули 163 пункти обігріву у 50 територіальних громадах. З переліком можна ознайомитися за посиланням.

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