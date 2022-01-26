На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 2000 людей

У Чернівецькій області 26 січня проти коронавірусу вакцинували 2011 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 614.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 751 людину:

Pfizer-BioNTech – 594 людини,

CoronaVac – 88,

Moderna –69,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 947 людей:

Pfizer-BioNTech – 751 людину,

CoronaVac – 82,

Moderna – 95,

AstraZeneca – 19,

Бустерною дозою імунізували 313 людей:

Pfizer-BioNTech – 269 людей,

Moderna – 44.

Станом на 26 січня в області першою дозою щепили 290 543 людини, що складає 32,29% населення області. Другою дозою імунізували 277 340 людей, додатковою – 81, бустерною – 4 338.

Що відомо