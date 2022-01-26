На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 2000 людей

У Чернівецькій області 26 січня проти коронавірусу вакцинували 2011 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 614.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 751 людину:
- Pfizer-BioNTech – 594 людини,
- CoronaVac – 88,
- Moderna –69,
- AstraZeneca – 0,
Другою дозою імунізували 947 людей:
- Pfizer-BioNTech – 751 людину,
- CoronaVac – 82,
- Moderna – 95,
- AstraZeneca – 19,
Бустерною дозою імунізували 313 людей:
- Pfizer-BioNTech – 269 людей,
- Moderna – 44.
Станом на 26 січня в області першою дозою щепили 290 543 людини, що складає 32,29% населення області. Другою дозою імунізували 277 340 людей, додатковою – 81, бустерною – 4 338.
Що відомо
- Загалом в області виявили 129 526 випадків інфікування коронавірусом, 116 985 людей одужали, а 3 100 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.