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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 2000 людей
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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 2000 людей

Юлія Трач
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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 2000 людей Суспільне Буковина

У Чернівецькій області 26 січня проти коронавірусу вакцинували 2011 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 614.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 751 людину:

  • Pfizer-BioNTech – 594 людини,
  • CoronaVac – 88,
  • Moderna –69,
  • AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 947 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 751 людину,
  • CoronaVac – 82,
  • Moderna – 95,
  • AstraZeneca – 19,

Бустерною дозою імунізували 313 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 269 людей,
  • Moderna – 44.

Станом на 26 січня в області першою дозою щепили 290 543 людини, що складає 32,29% населення області. Другою дозою імунізували 277 340 людей, додатковою – 81, бустерною – 4 338.

Що відомо

  • Загалом в області виявили 129 526 випадків інфікування коронавірусом, 116 985 людей одужали, а 3 100 померли.
  • У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
  • Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
  • У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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