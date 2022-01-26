На засіданні ТКГ переговорні стратегії України та РФ не змінювалися – Гармаш

На засіданні Тристоронньої контактної групи переговорні стратегії України та РФ не змінювалися під впливом зовнішніх факторів. Про це повідомив представник окремих районів Донецької та Луганської областей у складі української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш у Фейсбуці.

"Засідання ТКГ, яке відбулось 26 січня, було одним із найспокійніших на моїй пам'яті. І, напевно, найкоротшим – лише три години... ні про, що серйозне не домовилися. Не видно, щоб переговорна стратегія РФ чи України змінювалася під впливом зовнішніх факторів", — розповів Гармаш.

Гармаш додав, що залишаються підвішеними Москвою у невизначеності питання полонених, відкриття КПВВ та дотримання режиму "тиші".

"РФ як і раніше - "посередник", а представники Росії з ОРДЛО корчать із себе "делегації". Україна, як і раніше, не визнає ОРДЛО стороною конфлікту та суб'єктом переговорів", — написав Гармаш.

За словами Сергія Гармаша, під час обговорюючи Стамбул, як можливу локацію для зустрічей в офлайні, "міністр" "ЛНР" Владислав Дейнего вимагав від Турецької Республіки "офіційних документів з гарантіями безпеки" та визнання паспортів "ДНР" та "ЛНР".

"Представник Росії заявив, що росіянам Стамбул логістично не зручний..."краще Мінськ", або міста Росії або України. Наприклад, Москва, Донецьк, Луганськ", — додав Сергій Гармаш.

Гармаш додав, що залишається відкритим питання з локацією, як і з самою можливістю зустрічей ТКГ офлайн.

Що відомо

22 грудня 2020 року відбулося останнє засідання Тристоронньої контактної групи

9 грудня на засіданні Тристоронньої контактної групи Росія категорично відкинула пропозицію української делегації про припинення вогню.

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