На Херсонщині депутат обласної ради вимагав та отримав 27 тисяч доларів від підприємця. За це обіцяв "спокійне" ведення бізнесу.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Затримали депутата облради одразу після отримання коштів.

Як повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, депутат створив штучні перешкоди у діяльності підприємця. І 27 тис доларів вимагав за розв'язання цих проблем, а саме посприяти у знятті арешту, накладеного на адміністративну будівлю товариства у м. Скадовськ, та у відкликанні зі Скадовського районного суду навмисно поданих позовів до цього товариства.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 189 (Вимагання).

Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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