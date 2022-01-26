Євген Матюх, якого обвинувачують у скоєнні ДТП, в якій 29 серпня 2021 року загинула дитина, заперечує свою провину й те, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це журналістам Суспільного повідомили потерпілі Роман та Дар’я Покровські, котрих допитали сьогодні на засіданні в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя.

Адвокат обвинуваченого Володимир Балюта сказав на суді, що надані йому для вивчення документи щодо аналізів були неналежним чином оформлені. Натомість адвокат потерпілих Андрій Балабако назвав це "зловживанням правами" та "перекручуванням фактів".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Батько загиблої дитини Роман Покровський вважає аргумент щодо неправильно оформлених документів маніпуляцією, адже за його словами, спочатку обвинувачений підтвердив, що вживав алкоголь.

Фото: Суспільне Запоріжжя Дар'я та Роман Покровські, батьки загиблої дитини

" Із самого початку у нас все було по-іншому — людина приймала й розуміла свою провину. Природно, що було ясно: справа піде до логічного завершення, що він буде покараний. А зараз змінилася позиція людини. Він говорить протилежне. Тож, не відомо, що буде далі. Наші адвокати перебудовують свої дії, бо він почав абсолютно по-іншому реагувати", — повідомив Роман Покровський.

Адвокати потерпілих Євген Шурубура та Андрій Балабко відмовилися від коментарів Суспільному, посилаючись на те, що запізнюються на інші судові засідання. Захисник обвинувачуваного Володимир Балюта також відмовився без пояснень.

Що відомо

29 серпня 2021 року на острові Хортиця запоріжанин Євген Матюх перевищив швидкість і скоїв наїзд на пішоходів: родину Покровських – чоловіка, дружину та їхню 5-річну доньку. Від травм дитина померла у лікарні 4 вересня. Водій транспортного засобу перебував в стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявлено 1,6 проміле алкоголю.

Подовжити запобіжний захід, але до застави запровадити додаткові обов’язки, таке рішення ухвалив 19 листопада 2021 року суддя Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя Віталій Макаров щодо запоріжця Євгена Матюха.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram